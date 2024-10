Juventus empata com Inter de Milão graças a 2 gols de Yildiz no fim

O polonês Piotr Zielinski (15' de pênalti) abriu o placar para a Inter, mas o time de Turim virou ainda no primeiro tempo com o sérvio Dusan Vlahovic (20') e o americano Timothy Weah (26').

Inter de Milão e Juventus fizeram um grande jogo em San Siro neste domingo (27), com um empate em 4 a 4 pela 9ª rodada do Campeonato Italiano.

Depois, foi a Inter que protagonizou uma rápida virada, com um gol do armênio Henrikh Mkhitaryan (35') e mais um de pênalti de Zielinski (37').

No segundo tempo, o Denzel Dumfries parecia ter decretado a vitória 'nerazzurri' colocando 4 a 2 no placar (53'). Depois, o time de Milão perdeu várias oportunidades de marcar o quinto gol, graças à atuação inspirada do goleiro Michele Di Gregorio, que salvou a Juve.

A entrada de Yildiz foi crucial na partida, já que o jovem turco levou os 'bianconeri' até o empate marcando duas vezes em poucos minutos (71' e 82').