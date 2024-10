Egito propõe cessar-fogo de dois dias entre Israel e Hamas

Não há cessar-fogo há 11 meses, desde a pausa de uma semana nos combates em novembro, durante a qual 105 reféns foram libertados em troca de 240 prisioneiros palestinos.

O Egito tem sido um mediador-chave juntamente com o Catar e os Estados Unidos. Esta é a primeira vez que o presidente do Egito propõe publicamente tal plano. Não houve resposta imediata de Israel ou do Hamas. Fonte: Associated Press.