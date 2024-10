Caminhão avança contra ponto de ônibus e deixa 24 feridos no centro de Israel

As forças de segurança afirmaram que o motorista do caminhão foi "neutralizado".

O atropelamento coincide com o aniversário, segundo o calendário hebraico, do ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou as guerras em Gaza e no Líbano.

mib-jd/jsa/sag-meb/zm/fp