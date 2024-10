Bayern goleia Bochum e retoma liderança do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique retomou a liderança do Campeonato Alemão, depois de ter sido ultrapassado pelo RB Leipzig no início da 8ª rodada, ao golear o lanterna Bochum por 5 a 0 neste domingo (27).

Com seis vitórias e dois empates, o Bayern soma os mesmos 20 pontos do Leipzig, que no sábado venceu Freiburg por 3 a 1, mas leva vantagem no saldo de gols (+22 contra +11), e se mantém no topo da tabela, posição que ocupa desde a 3ª rodada.

O time bávaro abriu o placar aos 16 minutos em bela cobrança de falta do francês Michael Olise. Aos 26, Jamal Musiala ampliou.