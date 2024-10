Técnico francês Hervé Renard reassume seleção da Arábia Saudita

Em sua primeira etapa à frente dos 'Falcões Verdes', o treinador francês conseguiu uma vitória histórica sobre a Argentina na primeira fase de Copa do Mundo de 2022 (2 a 1), mas a seleção saudita não conseguiu se classificar para as oitavas.

Depois de deixar a seleção francesa feminina ao fim dos Jogos Olímpicos de Paris, Renard substitui o italiano Roberto Mancini com um contrato de dois anos, segundo uma fonte próxima das negociações.

As negociações com Mancini para a rescisão de seu contrato começaram depois da derrota em casa para o Japão (2 a 0) nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026.

