Situação no norte da Faixa de Gaza é 'catastrófica', alerta da OMS

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou neste sábado (26) que a situação é “catastrófica” no norte da Faixa de Gaza, devastada pela guerra, com “operações militares intensas dentro e ao redor das instalações de saúde”.

“A situação no norte de Gaza é catastrófica”, escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus na rede social X, enfatizando a "grave escassez de suprimentos médicos que, combinada com o acesso severamente restrito, priva as pessoas de cuidados vitais".

