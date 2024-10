Lula não irá à COP29 no Azerbaijão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá à cúpula do clima COP29 que acontecerá em novembro em Baku, a capital do Azerbaijão, anunciou neste sábado (26) o Palácio do Planalto. O Brasil, que será o anfitrião da próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP30), em 2025, na cidade de Belém (Pará), será representado em Baku pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, indicou à AFP uma fonte oficial. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lula tampouco participa da cúpula da ONU sobre biodiversidade, a COP16, que acontece até 1º de novembro em Cali, na Colômbia.

No início desta semana, Lula, que completa 79 anos neste domingo, teve que cancelar sua participação na cúpula do grupo Brics na cidade russa de Kazan devido a um acidente doméstico, depois que os médicos recomendaram que ele evitasse longas viagens de avião. No sábado passado, Lula bateu com a nuca em uma queda no banheiro, um acidente que ele classificou de "grave". No entanto, os últimos exames do presidente apontaram que sua condição era "estável" e que estava "apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília". Na sexta-feira, Lula participou em Brasília da cerimônia de assinatura do acordo de repactuação da tragédia de Mariana, sem inconvenientes.