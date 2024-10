Lille vence clássico contra o Lens no Campeonato Francês

Depois da grande vitória sobre o Atlético de Madrid (2 a 0) no meio da semana pela Liga dos Campeões, o Lille venceu o 'Clássico do Norte' contra o Lens por 2 a 0 neste sábado (26), pela 9ª rodada do Campeonato Francês, que também teve o Brest derrotando o Reims por 2 a 1.

Os dois gols do Lille saíram nos acréscimos, primeiro com o canadense Jonathan David cobrando pênalti (90'+8) e depois com Mohamed Mohamed Bayo (90'+11).

O final do jogo foi marcado por momentos de tensão no campo e nas arquibancadas.