Exército israelense anuncia que matou combatente do Hamas na Cisjordânia ocupada

Durante a incursão, Odeh "abriu fogo contra as forças de segurança, que o cercaram e responderam", acrescenta o comunicado.

Um comunicado conjunto do Exército, da polícia e da agência de segurança interna Shin Bet informa sobre uma "operação antiterrorista em Tulkarem para eliminar Islam Odeh", acusado de preparar "ataques terroristas".

O Exército de Israel afirmou neste sábado que suas forças mataram um combatente do braço armado do Hamas durante uma operação na cidade de Tulkarem, ao oeste da Cisjordânia ocupada.

"As forças (de segurança) encontraram armas em seu veículo, incluindo componentes utilizados para fabricar artefatos explosivos", afirma a nota.

Odeh foi designado recentemente para "comandar a rede terrorista em Tulkarem" e havia começado a "planejar outros ataques", depois que o combatente do Hamas Zahi abd al Razaq morreu no início de outubro em um ataque israelense no território palestino ocupado por Israel desde 1967.

O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, informou em comunicado a morte de Odeh, de 29 anos, "por tiros das forças de ocupação no bairro de Salam, em Tulkarem".