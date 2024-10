Combustíveis fósseis ameaçam 'Amazônia dos mares', afirma relatório

A exploração de combustíveis fósseis ameaça uma faixa cada vez maior de áreas protegidas no Triângulo de Coral, uma das áreas marinhas com maior biodiversidade do mundo, segundo um relatório publicado neste sábado (26).

Divulgado no âmbito da COP16 da ONU sobre biodiversidade na cidade colombiana de Cali, o documento adverte sobre como a expansão do petróleo, gás e gás natural liquefeito (GNL) no Indo-Pacífico está colocando em perigo as espécies marinhas e dezenas de milhões de pessoas.

Apelidado de "Amazônia dos mares" por sua variedade de espécies, o Triângulo de Coral abrange mais de 10 milhões de km² em águas de Indonésia, Malásia, Papua-Nova Guiné, Singapura, Filipinas, Timor Leste e Ilhas Salomão.