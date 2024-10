Coca-Cola faz recall de 28 milhões de garrafas possivelmente contaminadas na Áustria

Segundo gigante do mercado de bebidas, incidente em fábrica pode ter contaminado refrigerantes com pequenas lascas de metal, tornando-os impróprios para consumo.A Coca-Cola anunciou nesta quinta-feira (24/10) seu maior recall na Áustria em pelo menos 25 anos – uma "medida preventiva" diante de temores de que as bebidas possam conter lascas de metal, alegou a empresa. A multinacional afirma não poder descartar a possibilidade de que um "número muito limitado" de garrafas possa conter "pequenas peças de metal, devido a um erro técnico na produção". Segundo a fabricante, o recall vale para garrafas de meio litro dos refrigerantes Coca-Cola, Fanta, Sprite e MezzoMix com data de validade entre 4 de fevereiro de 2025 e 12 de abril de 2025, e é uma medida "preventiva", tomada em "estreita cooperação com as autoridades austríacas". "Não recomendamos o consumo dos produtos potencialmente afetados devido a um possível risco à saúde", comunicou a Coca-Cola. "Nenhuma das demais embalagens ou marcas foi afetada por este recall." Reembolso e controle nos supermercados Ainda segundo a empresa, os consumidores da Áustria serão reembolsados pelos produtos afetados, sem precisar apresentar cupom fiscal. "Lamentamos o incidente e pedimos desculpas por qualquer inconveniência causada", segue o comunicado. Segundo a Coca-Cola, os lotes afetados pelo recall não foram inteiramente vendidos e muitas garrafas poderiam estar ainda nas prateleiras dos comércios. O porta-voz do Departamento de Mercados de Viena Alexander Hengl informou que sua agência e outros 80 inspetores já estavam monitorando a remoção dos produtos do mercado, e que o recall deve ser concluído em poucas semanas. Autor: Richard Connor