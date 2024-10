Ataques russos deixam seis mortos na Ucrânia

Imagens divulgadas pelo governador mostram as equipes de emergência trabalhando em uma pilha de escombros.

Ataques russos com mísseis mataram quatro pessoas, incluindo uma criança, na cidade ucraniana de Dnipro, e duas pessoas faleceram na região de Kiev, anunciaram as autoridades neste sábado.

Outros ataques noturnos contra a capital, Kiev, e sua região deixaram dois mortos, incluindo uma adolescente que faleceu em um ataque com drones, segundo as autoridades regionais.

A Ucrânia é alvo de ataques aéreos quase diários da Rússia, que iniciou uma invasão contra o seu território em fevereiro de 2022.

Em resposta, a Ucrânia também ataca com frequência a Rússia, em particular as regiões próximas à fronteira.