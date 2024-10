Zelensky se recusa a receber secretário da ONU em Kiev após visita à Rússia

Antes de reunião com Putin, Guterres reiterou aos participantes do encontro de cúpula por uma "paz justa" na Ucrânia, retomando as palavras de Zelensky em seu "plano para a vitória".

Kiev criticou a "escolha ruim" de Guterres de viajar a Kazan e disse que a visita "prejudica a reputação da ONU".

O grupo Brics foi criado em 2009 com quatro membros (Brasil, Rússia, Índia e China), mas foi ampliado no seguinte com a África do Sul. Mais recentemente, passou a contar com Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.