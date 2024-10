Três jornalistas morreram nesta sexta-feira (25) no Líbano em um bombardeio israelense e o governo de Beirute denunciou um "crime de guerra", resultado da ofensiva do Exército de Israel contra o movimento pró-Irã Hezbollah.

Com denúncias de fraudes em massa, Argentina sofre de 'ponzidemia'

O que dois atores poloneses, uma cidade possivelmente fraudada e uma série da Netflix têm em comum? Todos estes são sintomas da "ponzidemia" sofrida pela Argentina, propensa a esquemas de pirâmide em meio a uma crise econômica prolongada.

(Argentina finanças criptomoedas internet, 604 palavras, já transmitida)

MONTEVIDÉU:

Um professor, um veterinário e um advogado disputam a presidência do Uruguai

O professor de História Yamandú Orsi, do partido de esquerda Frente Ampla, lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de domingo no Uruguai, seguido por dois adversários de centro-direita: o veterinário Álvaro Delgado, do Partido Nacional, e o advogado Andrés Ojeda, do Partido Colorado.

(eleições, 676 palavras, já transmitida)

MONTEVIDÉU:

O que está em jogo no polêmico plebiscito sobre seguridade social no Uruguai?

Os uruguaios deverão se pronunciar no domingo sobre um polêmico plebiscito para emendar a Constituição em matéria de seguridade social, que será submetido à votação de maneira simultânea às eleições presidenciais e legislativas.

(eleições Uruguai plebiscito referendo, 654 palavras, já transmitida)

MONTEVIDÉU:

Uruguai realiza eleições com esquerda como favorita

O Uruguai, a democracia mais estável da América Latina, votará no domingo (27) para eleger o sucessor do presidente de centro-direita Luis Lacalle Pou, com a esquerda como favorita em uma corrida que parece encaminhada para o segundo turno.

(Uruguai eleições, 600 palavras, já transmitida)

EL DIVISO, Colômbia:

Indígenas awá da Colômbia: diante da violência, uma 'conexão' com a natureza

Os indígenas awá são um dos povos indígenas da Colômbia mais ameaçados pela violência, e seu território tem sido alvo de depredação por grupos armados há décadas.

(Colômbia conflito cultura meio-ambiente, 600 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

Kamala ou Trump, uma eleição com fortes consequências para o clima

Os dois principais candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, têm opiniões diametralmente opostas sobre o clima, o que torna os comícios de novembro uma escolha entre a transição energética ou o ceticismo climático.

(EUA clima eleições energia política, 600 palavras, a ser transmitida)

LANCASTER:

Eleições perturbam cotidiano nas comunidades dos amish na Pensilvânia

Parece outra época, o sol marca o ritmo do trabalho no campo e os homens se protegem com chapéus de palha. Mas fora das comunidades Amish, cartazes de propaganda de Trump revelam a atual agitação: os Estados Unidos se preparam para eleger um presidente.

(eleições agricultura, 600 palavras, a ser transmitida)

LAS VEGAS:

É a economia, dizem os eleitores no estado-pêndulo de Nevada

Na polarizada campanha eleitoral dos Estados Unidos, os eleitores do crucial estado de Nevada concordam em algo: a vida está cara.

(EUA eleições política, 600 palavras, a ser transmitida)

-- ÁSIA

ICHINONO:

A pequena cidade com uma criança e dezenas de bonecos no Japão

Kuranosuke Kato pedala seu triciclo tranquilamente por Ichinono. É a primeira criança nascida em décadas nesta pequena cidade japonesa, decorada com bonecos em tamanho natural para compensar a sensação de vazio.

(demografia população, 632 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

APIA, Samoa:

Países da Commonwealth pedem reparações ao Reino Unido por seu passado imperial

Vários países da Commonwealth pediram nesta sexta-feira (25) ao rei Charles III que o Reino Unido reconheça e pague reparações pelas brutalidades do Império Britânico, em particular as vinculadas ao comércio de escravizados, do qual a Coroa se beneficiou durante séculos.

(GB Samoa história Commonwealth cúpula realeza, 567 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

CALI:

Lições da covid na COP16: proteger o planeta para evitar os vírus

As epidemias da covid-19 e ebola destacaram os danos que os humanos podem causar quando interferem na vida selvagem. Especialistas e ativistas estão pedindo que o mundo aprenda lições na COP16 sobre biodiversidade na Colômbia.

(Colômbia biodiversidade meio-ambiente cúpula ONU saúde natureza COP16, 644 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]