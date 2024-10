Nova variante da mpox é detectada na Alemanha

Caso envolve paciente infectado em viagem ao exterior. Instituto reforça que risco para população é reduzido.Um caso da nova variante do vírus mpox (anteriormente conhecido como varíola dos macacos) foi detectado na Alemanha em um paciente que viajou para o exterior, informou nesta terça-feira (22/10) o Instituto Robert Koch (RKI, na sigla em alemão), órgão governamental de prevenção e controle de doenças. "Em 18 de outubro de 2024, foi detectada na Alemanha uma infecção pela nova variante 1b adquirida no exterior", afirmou a instituição em seu site, referindo-se à nova variante tipo do vírus mpox. O RKI acrescentou que está acompanhando de perto a situação e que neste momento o risco para a saúde da grande maioria da população na Alemanha é "reduzido". "É necessário um contato físico próximo" para que o mpox seja transmitido, enfatizou o instituto. O RKI não forneceu detalhes sobre o paciente infectado. No mês de agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o atual surto de mpox na África Central, causado pela nova variante, como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Estudos indicam que infecções causadas pela nova variante são mais graves, mais transmissíveis e mais letais. Na semana passada, o órgão de saúde da União Africana (UA) informou que, até a data, seus 18 Estados-membros contabilizaram cerca de 1,1 mil mortes e 42.438 infecções desde o início do surto. O primeiro caso fora da África do atual surto de mpox foi detectado em meados de agosto na Suécia, seguido por outros em países como Índia e Marrocos. A primeira variante mpox, menos letal, foi detectada pela primeira vez na Alemanha em maio de 2022 e, desde então, o RKI registrou aproximadamente 3,7 mil casos – nenhum deles fatal. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), foram registrados 28.176 casos da primeira variante mpox na Europa até 10 de outubro. jps/ra (EFE, ots)