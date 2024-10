México descarta chamar violência do narcotráfico de 'terrorismo'

Dois policiais morreram ontem em uma troca de tiros com supostos criminosos no estado mexicano de Guerrero, confimou o o governo. Militares mataram em seguida 17 pistoleiros que os atacaram, segundo o secretário de Segurança, Omar García Harfuch.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou, nesta sexta-feira (25), chamar de "terrorismo" a violência gerada por narcotraficantes, um dia depois que um carro-bomba deixou três policiais feridos e que 19 pessoas morreram em confrontos entre criminosos e forças de segurança.

Ainda ontem, no estado de Guanajuato, um carro-bomba explodiu em frente a uma base policial, ferindo três agentes. Uma segunda explosão na mesma região causou danos materiais.

Questionada se essas ações podem ser chamadas de “narcoterrorismo”, Claudia Sheinbaum negou e anunciou que vai expor na próxima terça-feira as diferenças entre “terrorismo” e “crime organizado” em um novo relatório de segurança do governo.

Embora não tenha avançado em seus argumentos, o governo da presidente manteria a postura do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, segundo o qual chamar os cartéis de terroristas abriria as portas para uma possível intervenção dos Estados Unidos no México.