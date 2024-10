Líbano: ataque aéreo lançado por Israel mata três funcionários de emissoras de televisão

Um ataque aéreo israelense a um complexo que abriga jornalistas no sudeste do Líbano matou três funcionários de emissoras de televisão, informou a agência estatal libanesa nesta sexta-feira, 25. Os mortos são dois funcionários da rede pan-árabe Al-Mayadeen, de Beirute, e um operador de câmera da Al-Manar TV, do Hezbollah.

O ataque aconteceu na região de Hasbaya, que havia sido poupada de grande parte dos combates ao longo da fronteira até agora.

Vários jornalistas já morreram desde o início do conflito, em outubro do ano passado. Em novembro de 2023, dois jornalistas da Al-Mayadeen foram mortos em um ataque de drone. Um mês antes, um bombardeio matou um cinegrafista da Reuters e feriu jornalistas da Agence France-Presse e da TV Al-Jazeera. Fonte: Associated Press.