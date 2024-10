Kamala Harris chama Trump de fascista e descontrolado

Democrata endurece tom contra rival republicano após ex-chefe de gabinete de Trump relatar que ex-presidente disse que "Hitler também fez algumas coisas boas".A vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, disse nesta quarta-feira (23/10), em um encontro televisionado com eleitores indecisos, que acredita que seu rival, o ex-presidente Donald Trump, é um fascista e representa um perigo para os Estados Unidos. O comentário foi feito após a divulgação de um relato de um ex-colaborador de Trump que apontou que o republicano elogiou o ditador Adolf Hitler durante uma conversa. Essa não foi a única crítica que Harris fez a Trump. Ela enfatizou que muitos dos ex-funcionários do magnata "o consideram inadequado e perigoso". "Eles disseram, em particular, que ele despreza a Constituição dos Estados Unidos. Disseram que ele nunca mais deveria servir como presidente dos Estados Unidos. Sabemos que é por isso que Mike Pence não se candidatou novamente com ele (como vice-presidente)", disse Harris. "Donald Trump está cada vez mais descontrolado e instável." Durante a sabatina com eleitores na emissora CNN, também lhe perguntaram se ela acreditava que Trump era antissemita, ao que Harris respondeu: "Acho que Donald Trump é um perigo para o bem-estar e a segurança dos Estados Unidos". "Trump é perigoso" "Acho que Donald Trump é perigoso. Quando você tem um presidente dos Estados Unidos que disse, acho que muitas vezes no Salão Oval, aos seus generais, em essência, por que eles não podem ser mais como os generais de Hitler?", acrescentou. Ele também enfatizou que Trump "admira" ditadores e criticou seu relacionamento com líderes como Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e Vladimir Putin, da Rússia. Definir seu oponente como autoritário é uma estratégia recorrente na reta final da campanha de Harris. Na terça-feira, durante sua única entrevista na mídia em espanhol, à emissora Telemundo, ela chamou Trump de "fascista até a medula". Elogios a Hitler Os comentários de Harris foram feitos após uma reportagem do jornal The New York Times, segundo a qual o chefe de gabinete mais antigo de Trump, John Kelly, disse que o ex-presidente fez elogios ao ditador nazista Adolf Hitler enquanto estava no cargo. Kelly disse ao jornal que Trump comentou que "Hitler também fez algumas coisas boas". Para outra publicação, a revista The Atlantic, Kelly relatou ainda que Trump teria ainda afirmado que "queria generais como Adolf Hitler tinha". Trump negou o relato em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social. Ele afirmou que Kelly "inventou uma história". A equipe de Trump também firmou que Kamala "está cada vez mais desesperada porque está cambaleando e sua campanha está em ruínas". "Por isso continua espalhando mentiras e falsidades descaradas que são fáceis de refutar", disse o porta-voz Steven Cheung, em comunicado. md (AP, AFP, EFE)