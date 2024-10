Com denúncias de fraudes em massa, Argentina sofre de 'ponzidemia'

Dois diretores da RainbowEx deram uma coletiva em um luxuoso hotel de Buenos Aires, mas o programador e especialista em TI Maximiliano Firtman descobriu que ambos eram atores poloneses que fingiam ser executivos americanos e os expôs na rede social X no início de outubro.

A empresa então congelou os fundos e exigiu US$ 88 (R$ 481 na cotação atual) de seus usuários para retirá-los. Muitos pagaram, mas não receberam o que foi prometido.

O suposto "esquema Ponzi" estampou manchetes de jornais e "a chinesa", uma suposta financiadora de identidade desconhecida que "assessorava" os usuários no Telegram, virou meme.

O advogado Suárez Erdaire representa 100 pessoas "lesadas" pela RainbowEx. "E muitos mais estão se somando, estão vindo até mim de todo o país", disse ele. "Fala-se de um golpe de US$ 49 milhões" (R$ 268 milhões), acrescentou.

A economia argentina atravessa uma forte recessão, com uma inflação de 209% em termos anuais e mais da metade da população na pobreza.

"Eles se aproveitam do momento de crise. As pessoas estão necessitadas e muitas não entendem de criptomoedas", disse.

A crise afeta especialmente os jovens: 60,7% das pessoas entre os 15 e 29 anos são pobres, segundo dados oficiais.

Na quarta-feira, foi divulgado um vídeo falso onde o astro argentino Lionel Messi supostamente diz que pode converter US$ 75 em US$ 2.000 em uma semana e convida pessoas para participar de um grupo do Telegram.

"Vivemos em sociedades onde há o aumento da incerteza o tempo todo. E certas pessoas que criam estes aplicativos de fraude de pirâmide, manipulam esta incerteza para tirar vantagem do capital financeiro", diz o sociólogo Ezequiel Gatto, especialista em tecnologias digitais.