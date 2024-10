Wall Street fecha com resultados mistos; Tesla sobe mais de 20%

Após chegar a 4,25% na quarta-feira, seu nível mais alto em mais de três meses, os rendimentos dos papéis do Tesouro cederam, causando alívio nos investidores. Os títulos com vencimento em 10 anos rendiam 4,21%.

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quinta-feira (24), aliviada por uma queda nos rendimentos dos papéis do Tesouro e bons indicadores econômicos, enquanto digere resultados de empresas.

Wall Street também recebeu alguns indicadores positivos, como a redução no número de pedidos de seguro-desemprego.

"O mercado necessitava de um respiro [...] e agora que [as taxas] se estabilizaram um pouco, os investidores estão mais confiantes", observou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

O Nasdaq fechou no azul sustentado em boa medida pelos resultados da Tesla, "muito melhores que o previsto". Por outro lado, "o Dow Jones caiu por alguns movimentos específicos", particularmente em "IBM e Boeing", destacou o analista.

A fabricante de carros americana Tesla, especialista em veículos elétricos, surpreendeu ao anunciar na quarta-feira, após o fechamento do mercado, um aumento de seu lucro no terceiro trimestre, com o preço de custo por veículo em seu mínimo histórico.

As margens do grupo, que dispararam em quase dois pontos percentuais, também atraíram os investidores e a empresa de Elon Musk aumentou em mais de 20% o seu valor na bolsa.