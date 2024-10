Real Sociedad vence Maccabi Tel Aviv (2-1) em seu 1º triunfo na Liga Europa

Jon Pacheco, desviando de cabeça uma cobrança de escanteio aos 19 minutos, e Sergio Gómez, após um cruzamento de Sheraldo Becker já no segundo tempo (63'), marcaram os dois gols dos bascos no Estádio Partizan.

A Real havia balançado as redes no minuto 59 por meio do nigeriano Umar Sadiq, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

O Maccabi descontou já na reta final (82') com Dor David Turgeman, mas não conseguiu levar adiante a reação e ainda terminou com um homem a menos devido à expulsão de Osher Davida aos 87 minutos.

Com 4 pontos, a Real Sociedad aumenta suas chances na primeira fase da Liga Europa, formada por 36 times. Antes desta vitória, os jogadores comandados por Imanol Alguacil haviam estreado com um empate em Nice e perderam em casa na rodada anterior para o Anderlecht.