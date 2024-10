Putin afirma que relações dos EUA com a Rússia dependerão de Washington

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (24) que as relações de Moscou com os Estados Unidos após as eleições presidenciais de novembro dependerão de Washington.

"O desenvolvimento das relações russo-americanas depois das eleições dependerá dos Estados Unidos. Se eles estiverem abertos, nós também estaremos. E se eles não quiserem, não há problema", declarou Putin em coletiva de imprensa no final da cúpula dos Brics em Kazan.

Putin elogiou as "declarações sinceras" sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia feitas pelo ex-presidente e candidato republicano Donald Trump, que disputa a Casa Branca com a atual vice-presidente democrata, Kamala Harris.