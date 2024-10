Puccini, um astro graças às 'novas mídias' de sua época

Uma exposição no La Scala de Milão tenta desvendar o segredo do sucesso do compositor de ópera italiano Giacomo Puccini (1858-1924), que se tornou uma estrela mundial impulsionado pelas novas mídias de sua época: o cinema e o disco fonográfico.

A invenção do gramofone permitiu que a ópera entrasse nas casas "e as pessoas pudessem ouvir os melhores cantores, como Enrico Caruso", disse à imprensa Gabriele Dotto, curador da exposição que começa nesta quinta-feira.

As novas tecnologias surgidas no início do século XX revolucionaram a cultura musical, criando uma "explosão comercial": em poucos anos, "as vendas de discos quadruplicaram", contribuindo para a popularização da ópera, comentou.