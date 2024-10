Polícia espanhola prende acusados de campanha de ódio contra Vini Jr

As autoridades espanholas anunciaram a detenção de quatro pessoas acusadas de responsabilidade no início de uma campanha de ódio, com mensagens racistas, contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, antes do último clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

"Os detidos são os principais responsáveis pela campanha de ódio que ocorreu nas redes sociais contra um jogador da equipe adversária na véspera do dérbi madrilenho do mês passado", afirmou a Polícia Nacional em um comunicado que não cita diretamente o nome do atacante brasileiro.

Os quatro detidos, segundo a polícia, "incitavam os torcedores a comparecer ao estádio para proferir insultos ofensivos e discriminatórios com conotações racistas" ao jogador, com uma campanha que conseguiu viralizar, "provocando um importante alerta social".