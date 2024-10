No Texas, batalha pelo voto latino ocupa as ruas e os tribunais

No início de outubro, Cecilia se reuniu com sua equipe em Jourdanton, uma cidade rural ao sul de San Antonio, para bater de porta em porta em um bairro com predominante apoio ao candidato republicano Donald Trump.

Enquanto a vice-presidente democrata Kamala Harris e o magnata disputarão a presidência em 5 de novembro, a americana de 46 anos aspira ser a primeira representante latina do 80º distrito do Texas, uma jurisdição no sul dos Estados Unidos onde mais de 83% dos quase 200.000 habitantes são hispânicos, e que inclui algumas áreas da fronteira com o México.

Mas o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, envolveu-a em uma investigação iniciada em 2022 por supostamente violar uma questionada lei eleitoral do Texas promulgada pelo governador Greg Abbott em 2021.

- Confiscos -