Hamas aceitará deter combates em Gaza se Israel se comprometer com cessar-fogo

O Hamas informou a mediadores egípcios que está disposto a deter os combates na Faixa de Gaza se Israel se comprometer com um cessar-fogo, informou à AFP, nesta quinta-feira (24), um alto dirigente do movimento islamista palestino.

Uma delegação do Hamas informou a funcionários egípcios no Cairo "sua disposição de deter os combates, mas Israel deve se comprometer com um cessar-fogo, se retirar da Faixa de Gaza, permitir o retorno dos deslocados, aceitar um acordo sério de troca de presos e permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza", ressaltou a fonte.

