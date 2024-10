Greenpeace aponta que mudanças climáticas e perda da biodiversidade são crises 'inter-relacionadas'

As mudanças climáticas e ameaças à biodiversidade no mundo são "duas crises totalmente inter-relacionadas”, afirmou nesta quinta-feira (24) a vice-diretora de campanhas do Greenpeace para os países andinos, Estefanía González, na COP16, que acontece em Cali.

Para o Greenpeace, a maior conferência das Nações Unidas sobre biodiversidade é uma oportunidade para mostrar que "proteger a natureza significa ajudar a combater a crise climática”, disse Estefanía em entrevista coletiva, ressaltando que a organização está "acompanhando todas as negociações" e observando "a agenda de sinergias entre o clima e a biodiversidade", visando à mobilização dos recursos necessários, previamente acordados, para “agir pela biodiversidade”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o Quadro Global de Biodiversidade (GBF) de Kunming-Montreal, finalizado em 2022, os países devem mobilizar pelo menos 200 bilhões de dólares anuais (1,1 trilhão de reais) até 2030 para proteger a biodiversidade, incluindo 20 bilhões anuais até 2025 dos países ricos para ajudar os países em desenvolvimento. Até agora, os países se comprometeram a aportar cerca de 250 milhões de dólares (1,4 bilhão de reais) no fundo, segundo agências que supervisionam o processo.