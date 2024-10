Conferência internacional arrecada mais de US$ 800 milhões para o Líbano

Mais de 800 milhões de dólares (4,5 bilhões de reais) em ajuda humanitária para o Líbano foram arrecadados em uma conferência internacional em Paris, anunciou o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, nesta quinta-feira (24).

“No total, arrecadamos coletivamente US$ 800 milhões em ajuda humanitária e US$ 200 milhões (1,2 bilhão de reais) para as forças de segurança, ou seja, quase um bilhão (5,7 bilhões de reais) e ainda mais com as últimas contribuições”, disse Barrot, enfatizando que a comunidade internacional estava ‘à altura do desafio’.

A conferência, iniciada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, reuniu os países parceiros do Líbano, as Nações Unidas, a União Europeia e organizações internacionais, regionais e da sociedade civil, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da França.