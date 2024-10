BM lança estratégia para promover igualdade entre homens e mulheres

O Banco Mundial (BM) anunciou nesta quinta-feira (24) o lançamento de uma estratégia para promover a igualdade entre homens e mulheres no mundo, em particular no setor empresarial, com o objetivo de integrar mais mulheres à economia até 2030.

Antes do final da década, a instituição buscará garantir que mais 300 milhões de mulheres tenham acesso à telefonia celular e à internet, que 250 milhões a mais tenham acesso à proteção social e que o número de empresas criadas por mulheres aumente em 80 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O anúncio ocorreu no quarto dia das reuniões anuais do BM e do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington.