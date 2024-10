Valor das exportações da América Latina crescerá 4% em 2024, diz Cepal

A recuperação ocorre após uma queda de 1% no valor das exportações regionais em 2023, em um contexto de contração do comércio mundial, segundo dados revisados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

O valor das exportações da América Latina conseguirá se recuperar após a queda do ano passado e crescerá 4% em 2024, devido ao aumento do volume de vendas de produtos agrícolas, mineradores e petrolíferos, informou a Cepal nesta quarta-feira (23).

No entanto, "as exportações manufatureiras se mantêm atrás e perdem peso no próprio mercado regional face à crescente concorrência da Ásia", afirma.

Segundo o relatório "Perspectivas do Comércio Internacional para a América Latina e o Caribe", o valor das exportações regionais crescerá 4% "como resultado de uma expansão do volume de 5% e uma queda dos preços de 1%".

Por país, os maiores aumentos seriam registrados na Guiana, com um aumento no valor das suas exportações de 77%; Venezuela, com 38%; Argentina, com 21%, e Suriname, 18%.

Em todos os casos, o aumento é explicado "pelo grande aumento do volume exportado de produtos básicos, especialmente petróleo e produtos agrícolas".

A maior queda nos volumes exportados ocorreria no Panamá (71%), devido à paralisação das operações na mina Cobre Panamá.