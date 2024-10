'Sou uma mulher completamente destruída', diz Gisèle Pelicot em julgamento por estupro

"Sou uma mulher completamente destruída", declarou nesta quarta-feira (23) Gisèle Pelicot, drogada pelo marido por 10 anos para ser estuprada por dezenas de homens contatados pela internet na França.

"Não sei como vou me reconstruir, como vou me recuperar disso tudo", explicou Gisèle Pelicot em seu segundo depoimento no processo em Avignon, no sul da França, que se tornou um símbolo da violência doméstica e da submissão química.

O que esta mulher de 71 anos deixa claro é que, com este caso, quer que "todas as mulheres vítimas de estupro digam 'se a Sra. Pelicot fez isso, também podemos fazer'".