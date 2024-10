Quatro pessoas executadas no Irã por vender álcool adulterado que causou mortes

Quatro pessoas foram executadas nesta quarta-feira (23) no Irã por terem vendido álcool adulterado que provocou a morte de vários indivíduos, segundo o órgão de imprensa do poder Judiciário.

No entanto, o álcool contrabandeado está facilmente disponível por meio de comerciantes ilegais.

No Irã, apenas os membros de minorias religiosas reconhecidas pelo Estado, como os cristãos ortodoxos armênios, têm o direito de produzir ou comprar bebidas alcoólicas.

O Irã executa todo ano mais pessoas do que qualquer outro país, exceto a China, de acordo com grupos de direitos humanos como a Anistia Internacional.

A imprensa noticia regularmente sobre envenenamentos fatais no país.

Recentemente, as autoridades iranianas relataram a morte de 40 pessoas e centenas de feridos após o consumo de álcool adulterado no norte do Irã.

Neste caso, a Justiça anunciou no início de outubro a detenção de cinco pessoas, quatro das quais enfrentam a pena de morte.