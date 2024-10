Putin defende nova 'ordem mundial multipolar' na reunião dos Brics

Quase 20 chefes de Estado ou de Governo, incluindo os da China, Índia, Turquia e Irã, se reúnem na cidade de Kazan, centro da Rússia, para abordar questões como o desenvolvimento de um sistema de pagamento internacional liderado pelos Brics ou o conflito no Oriente Médio.

"O processo de formação de uma ordem mundial multipolar está em curso, é um processo dinâmico e irreversível", disse Putin na cerimônia de abertura oficial do encontro de cúpula.

O grupo dos Brics foi criado em 2009 com quatro integrantes (Brasil, Rússia, China e Índia) e em 2010 a África do Sul foi adicionada. Em 2024, quatro países entraram para o bloco (Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos).

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, chegou à Rússia nesta quarta-feira para participar na reunião, em sua primeira visita ao país em mais de dois anos, muito criticada pela Ucrânia.

Nas conversações bilaterais na terça-feira com Xi e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, Putin elogiou as "associações estratégicas" da Rússia com os parceiros.