Proporção de mulheres mortas em conflito dobrou em 2023, diz ONU

"O poder e a tomada de decisões continuam sendo quase exclusivamente monopólios masculinos, e a ação para acabar com a impunidade dos autores de atrocidades contra mulheres e meninas é alarmantemente lenta", acrescenta.

A primeira cifra destacada no relatório é que a proporção de mulheres mortas em conflitos armados em 2023 com relação a 2022. O dado vem de outro relatório da ONU, que aponta que das pelo menos 33.443 mortes de civis registradas pela organização em conflitos ao redor do mundo no ano passado (72% mais que em 2022), 4 em cada 10 eram mulheres, e 3 em cada 10 eram crianças.

"As mulheres continuam pagando o preço das guerras dos homens", denunciou Sima Bahous, chefe da ONU Mulheres, em um comunicado, citando "uma guerra mais ampla contra as mulheres".