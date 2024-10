Motoristas bloqueiam La Paz em protesto contra a falta de combustível na Bolívia

Transportadores bloquearam, nesta quarta-feira (23), as vias da cidade de La Paz, sede do governo da Bolívia, em protesto contra o presidente, Luis Arce, pela falta de combustível que gerou grandes filas para acessar os postos de gasolina.

"Não tem combustível. Não podemos trabalhar, estamos parados há oito horas (esperando). Alguns dormiram na fila a noite toda" para conseguir gasolina, disse à AFP Juan Mamani, um motorista de ônibus de 53 anos, que impede o trânsito com seus companheiros em uma rua na zona sul de La Paz.

O governo de Arce atribui o desabastecimento aos bloqueios de estradas no centro do país por partidários do ex-presidente Evo Morales, que exigem “o fim da perseguição judicial” contra seu líder, que está sendo investigado por supostamente ter abusado de um menor durante seu mandato.