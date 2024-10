Liverpool vence Leipzig (1-0) na Alemanha e se mantém 100% na Champions

O Liverpool manteve 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões ao vencer o RB Leipzig por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), na Alemanha, em jogo válido pela terceira rodada.

O gol da partida foi marcado aos 27 minutos do primeiro tempo pelo atacante uruguaio Darwin Núñez, que apareceu na segunda trave e mandou a bola para as redes após uma assistência do egípcio Mohamed Salah.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o resultado, os 'Reds' somam a terceira vitória nos três primeiros jogos da Champions e ocupam a segunda posição na tabela com os mesmos 9 pontos do líder Aston Villa, que leva vantagem nos critérios de desempate.