Governo argentino anuncia privatização da principal empresa de trens de carga do país

Trata-se da primeira privatização de uma empresa ferroviária desde o início da administração do presidente ultraliberal Javier Milei.

O governo argentino anunciou, nesta quarta-feira (23), que privatizará a Trenes Argentinos Cargas, principal empresa estatal do setor, que abrange três linhas ferroviárias e passa por 16 províncias.

A empresa, também conhecida como Belgrano Cargas, é "obscenamente deficitária e possui um quadro de 4.429 pessoas", pelo que, no ano passado, os contribuintes argentinos "tiveram que aportar 112 milhões de dólares (R$ 640 milhões na cotação atual) para sua sobrevivência", afirmou o comunicado.

"Como o presidente Milei mencionou (ao assumir) no dia 10 de dezembro, tudo que puder ser privatizado será privatizado", reforçou o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em uma coletiva de imprensa.

Diego Chaer, titular da Agência de Transformação de Empresas Públicas, explicou que as vias, locomotivas, vagões e oficinas serão concedidos. Exceto pela concessão das locomotivas, o restante incluirá a transferência dos empregados.

O anúncio ocorre uma semana antes de uma paralisação nacional do transporte em protesto ao ajuste fiscal que o governo Milei está promovendo.

"As terras e as vias continuam sendo propriedade do Estado Nacional", garantiu.

O jornal local La Nación informou que 94% do transporte de cargas no quarto maior país das Américas (depois do Canadá, Estados Unidos e Brasil) é feito por caminhão, e apenas 6% por trem, através da Belgrano Cargas.

A dirigente sindical ferroviária e deputada nacional Mónica Schlotthauer disse à AFP que "as privatizações já fracassaram, demonstraram da maneira mais cruel que significam esvaziamento, corrupção e morte", referindo-se à "tragédia de Once", um acidente de trem que deixou 51 mortos e mais de 700 feridos em Buenos Aires no ano de 2012.