Comunicado oficial argentino causa polêmica por chamar Malvinas de 'Falklands'

"A respeito da versão maliciosa publicada no site do governo, estamos identificando o responsável para demiti-lo. Vamos a fundo contra qualquer um que, guiado pela ideologia de esquerda, atente contra os interesses dos argentinos", disse nesta quarta-feira (23) na rede X a chanceler Diana Mondino.

A denominação foi incluída nesta terça-feira no comunicado de uma reunião que Mondino manteve com o vice-presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Gilles Carbonier, há uma semana, e que foi publicado no site da Coordenação de Veteranos e Veteranas da Guerra das Malvinas, que é vinculada ao Ministério da Defesa.

Em uma parte do comunicado, lia-se que a reunião foi para "tratar da retomada das negociações do Terceiro Plano do Projeto Humanitário, orientado à identificação dos combatentes argentinos caídos nas Ilhas Falklands/Malvinas durante o conflito do Atlântico Sul de 1982″.

A designação provocou o repúdio tanto da situação quanto da oposição, e posteriormente o texto foi apagado do site do Ministério da Defesa.