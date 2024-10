Atlético-MG atropela River Plate (3-0) em casa na ida das semifinais da Libertadores

O atacante Deyverson viveu mais uma vez uma noite de herói do Atlético-MG ao marcar dois gols e dar uma assistência na contundente vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, nesta terça-feira (22), em Belo Horizonte, resultado que coloca o time brasileiro bem perto de sua segunda final da Copa Libertadores. O atacante de 33 anos foi essencial para o time comandado pelo argentino Gabriel Milito, quase um mês depois de marcar os dois gols que eliminaram o atual campeão Fluminense, nas quartas de final. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes da partida de volta da semifinal, que será disputada na próxima terça-feira, em Buenos Aires, o 'Galo' coloca um pé em sua segunda decisão do maior torneio sul-americano de clubes depois daquela que foi vencida pelo time de Ronaldinho Gaúcho em 2013.

- Deyverson brilha - A dura derrota também complica muito os planos dos 'Millonarios' de se classificarem para a grande final, que será disputada justamente em sua casa, o estádio Monumental, no dia 30 de novembro. Combativo e desgastando a defesa adversária, Deyverson levou ao delírio, aos 22 e 71 minutos, os 44.870 espectadores que lotaram a Arena MRV.

O carismático e polêmico jogador marcou seu primeiro gol da noite ao driblar o goleiro Franco Armani e finalizar com a parte externa do pé esquerdo, após uma assistência do capitão Hulk, que aproveitou um passe de 45 metros do zagueiro Lyanco. O placar acordou o River do técnico Marcelo Gallardo, até então totalmente dominado pelo time mineiro, que, no entanto, teve problemas para penetrar na linha de cinco defensores armada por 'El Muñeco', que sofreu o desfalque de última hora do lateral-esquerdo Marcos Acuña. - Domínio do Galo -

Mas os visitantes, tetracampeões da Libertadores, não foram nem de longe um perigo constante. A chance mais clara foi uma cabeçada do atacante colombiano Miguel Borja defendida por Everson, no final do primeiro tempo (39'), após um cruzamento de Santiago Simón pela direita. Motivados para avançar à terceira final do ano, após terem conquistado o Campeonato Mineiro em abril e conseguido a classificação para a decisão da Copa do Brasil no sábado, os alvinegros neutralizaram a ameaça de ressurreição dos argentinos no segundo tempo. Deyverson (50') e Gustavo Scarpa (55') assustaram Armani no início da segunda etapa, embora a história dos primeiros 45 minutos se repetisse, e o clube da faixa diagonal vermelha tenha retomado fôlego com o passar dos minutos e as entradas de Maximiliano Meza, Rodrigo Villagra e Manuel Lanzini.

Determinado a pelo menos assustar o Galo e evitar que a vantagem fosse maior, Gallardo modificou a disposição inicial e ordenou um jogo mais alinhado com o que sempre foi seu DNA como treinador: bola no pé e para frente. - Artilheiro e assistente - Mas a tentativa de pouco adiantou, já que o novo herói do Galo, time que vem fazendo uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, começou a cavar a cova do River Plate com um disparo cruzado de pé esquerdo de dentro da área que foi parar no fundo da rede de Armani com a ajuda da trave.