Atlético de Madrid perde em casa para o Lille (3-1) e se complica na Liga dos Campeões

Três semanas depois de surpreender o Real Madrid com uma vitória, o Lille venceu por 3 a 1 na visita ao Atlético de Madrid, deixando o time espanhol numa situação muito delicada, nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

O argentino Julián Álvarez havia colocado o 'Atleti' em vantagem logo aos 8 minutos, aproveitando uma bobeada do jovem zagueiro Ousmane Touré. O atacante campeão do mundo pela 'Albiceleste' ficou cara a cara com o goleiro Lucas Chevalier e mandou para a rede.

Mas na segunda etapa os franceses despertaram e reagiram com um golaço do kosovar Edon Zhegrova (61'), um chute cruzado da entrada da área.