Rei Charles III conclui visita à Austrália com festa na Ópera de Sydney

O rei Charles III foi recebido por uma multidão nesta terça-feira (22) em frente à Ópera de Sydney, no encerramento de sua visita à Austrália, a primeira viagem internacional que realiza desde que foi diagnosticado com câncer.

Charles começou o dia no popular subúrbio de Redfern, berço de um dos principais movimentos pelos direitos indígenas da Austrália.

Ele foi recebido mais calorosamente neste local do que no dia anterior no Parlamento em Canberra, quando uma senadora indígena o repreendeu com gritos de "devolva as nossas terras".

Mais tarde, conheceu os renomados oncologistas Georgina Long e Richard Scolyer, que pesquisam novos tratamentos para o melanoma.