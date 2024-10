Processo contra Roman Polanski por agressão sexual nos anos 1970 é arquivado

O caso foi "resolvido no verão, de forma satisfatória para ambas as partes, e agora foi formalmente arquivado", disse Alexander Rufus-Isaacs em um e-mail.

Polanski, vencedor do Oscar e agora com 91 anos, é uma figura controversa: alguns no mundo do cinema exaltam seu gênio criativo, enquanto outros insistem em que ele sempre foi um predador sexual.

O diretor admitiu ter violentado Samantha Geimer, de 13 anos, em um acordo judicial em 1977 para evitar um julgamento por acusações mais graves.

No entanto, ele fugiu para a França no ano seguinte, após passar 42 dias na prisão, quando parecia que um juiz estava reconsiderando sua liberação.