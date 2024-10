ONU expressa horror diante da violência das gangues no Haiti

A situação se deteriora no Haiti, apesar de alguns avanços políticos e do início da mobilização da missão multinacional de apoio à polícia, lamentou nesta terça-feira (22) a ONU, horrorizada por um ataque "brutal" de gangues que semeiam o caos e a violência no país.

"Lamentavelmente, a situação se agravou" desde julho, afirmou diante do Conselho de Segurança a chefe da missão da ONU no país caribenho, María Isabel Salvador.

Ela lembrou do aumento de deslocados internos, que em setembro eram 700 mil, assim como do processo de transição política iniciado na primavera (do hemisfério norte), que "apesar dos avanços iniciais", enfrenta agora "desafios importantes, que transformaram a esperança em uma profunda preocupação".