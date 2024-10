Milan vence Brugge (3-1) e consegue 1ª vitória na Champions

O Milan, sete vezes campeão europeu, venceu o Brugge por 3 a 1 nesta terça-feira (22) e conseguiu sua primeira vitória na atual edição da Liga dos Campeões, depois de perder nas duas primeiras rodadas.

O americano Christian Pulisic colocou o time 'rossonero' na frente aos 34 minutos, pouco antes de o nigeriano Raphael Onyedika ter sido expulso (40') por uma falta dura, deixando os visitantes atrás no placar e com um jogador a menos.

Apesar disso, o Brugge empatou depois do intervalo com Kyriani Sabbe (51'), mas dois gols do holandês Tijjani Reijnders (61' e 71') garantiram a vitória milanista em San Siro.