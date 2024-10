Mais de 70% da população recupera eletricidade em Cuba após quatro dias de apagão

Mais de 70% da população cubana recuperou o serviço de eletricidade após quatro dias de apagão total, uma situação de emergência agravada pela passagem do furacão Oscar que deixou seis mortos no leste da ilha, informaram as autoridades nesta terça-feira (22).

"Nesta manhã, 70,89% dos clientes em Cuba contavam com serviço de eletricidade", afirmou o Ministério de Energia e Minas em sua conta no X, onde acrescentou que "a ampliação da cobertura elétrica no país" continua.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos últimos dias, Cuba viveu uma situação excepcional com o colapso do sistema elétrico nacional após uma pane na sexta-feira na central termoelétrica mais importante do país, e devido à chegada do furacão Oscar, de categoria um, no extremo-leste da ilha.