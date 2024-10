Juiz ordena ex-advogado de Trump a entregar bens a mulheres que difamou

Um juiz ordenou nesta terça-feira (22) a Rudy Giuliani, o ex-advogado pessoal do ex-presidente americano e candidato republicano à Casa Branca Donald Trump, que entregue objetos de valor e seu luxuoso apartamento em Manhattan a duas funcionárias eleitorais que difamou.

Em dezembro de 2023, um júri federal de Washington condenou o também ex-prefeito de Nova York a pagar 148 milhões de dólares (R$ 842 milhões, na cotação atual) a Ruby Freeman e sua filha Wandrea "Shaye" Moss por fazer, repetidamente, afirmações falsas de que elas participaram de uma fraude eleitoral em 2020.

Giuliani foi declarado responsável em 2023 pela juíza distrital Beryl Howell de difamar Freeman e Moss, ambas funcionárias eleitorais do condado de Fulton, com suas mentiras sobre as eleições de 2020 a favor de Trump, que acabou perdendo o presidente Joe Biden.