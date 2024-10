Washington anuncia investimento no setor de semicondutores no Michigan, estado-chave nas eleições

O plano faz parte da lei "CHIPS", proposta pelo presidente Joe Biden e aprovada pelo Congresso em agosto de 2022, para reforçar a presença de empresas americanas no mercado de semicondutores, fundamental para a inteligência artificial.

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (21), um investimento de várias centenas de milhões de dólares para o desenvolvimento da indústria de semicondutores no Michigan, um estado-chave para as eleições presidenciais de 5 de novembro.

O financiamento deverá permitir a criação de 180 empregos na indústria, além de cerca de 1.000 vagas na construção civil para ampliar as instalações existentes.

A zona industrial está localizada em Saginaw, Michigan, norte do país, um condado no qual o presidente democrata Joe Biden venceu o ex-presidente e novamente candidato republicano Donald Trump por apenas 300 votos em 2020.

Este é o primeiro anúncio de investimento em uma zona industrial no Michigan no âmbito desta lei, e ocorre a menos de duas semanas da eleição presidencial, com a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris e Trump empatados nas pesquisas e batalhando por esse estado.

Os Estados Unidos chegaram a produzir mais de 40% dos semicondutores vendidos no mundo, mas com o passar das décadas, agora representam menos de 10% da produção global, segundo a Casa Branca.

