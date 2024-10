O vídeo foi divulgado por uma integrante da campanha de Trump nas redes sociais. Por favor, não deixe os EUA se tornarem o Brasil, meu país natal. Por favor, por favor". "Nós vamos torná-lo (os EUA) melhor do que nunca, ok?", responde Trump. A brasileira agradece, mostra-se feliz e diz que foi um enorme prazer conhecê-lo. A brasileira não diz, no vídeo, se mora ou vota no país.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à presidência, Donald Trump, comandou uma estação de batatas fritas em uma loja do McDonald's na Pensilvânia e serviu clientes pela janela de atendimento do drive-thru, neste domingo, 20. Durante o ato, parte de sua campanha eleitoral, ele atendeu uma cliente brasileira, que demonstrou apoio e pediu que o republicano "não deixe os EUA se tornarem o Brasil".

Uma grande multidão se alinhou na rua do lado de fora do restaurante em Feasterville-Trevose, que faz parte do Condado de Bucks, uma importante área de eleitores indecisos ao norte da Filadélfia. O restaurante em si estava fechado ao público para a visita de Trump. O ex-presidente mais tarde compareceu a uma reunião noturna em Lancaster e ao jogo em casa do Pittsburgh Steelers contra o New York Jets.

Depois de servir sacolas de comida para viagem para as pessoas na pista do drive-thru, Trump se inclinou para fora da janela, ainda usando o avental, para responder a perguntas da mídia do lado de fora. O ex-presidente, que constantemente promoveu falsidades sobre sua derrota eleitoral de 2020, disse que respeitaria os resultados da votação do mês que vem "se for uma eleição justa".

Ele brincou sobre dar sorvete a uma repórter e quando outra perguntou qual mensagem ele tinha para Harris em seu aniversário de 60 anos no domingo, Trump disse: "Eu diria, 'Feliz aniversário, Kamala'", acrescentando: "Acho que vou dar algumas flores para ela".