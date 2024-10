Trump é processado pelos 'Cinco do Central Park' após comentários em debate

Cinco homens que foram falsamente condenados por estupro e agressão em 1989 no Central Park, nos EUA, entraram com uma ação judicial em um tribunal federal americano contra o ex-presidente Donald Trump. Coletivamente chamados de "Cinco do Central Park", os homens alegam na ação judicial que os comentários do indicado do Partido Republicano durante o debate presidencial de setembro foram falsos e difamatórios.

No debate, Trump disse que "muitas pessoas, incluindo o prefeito Michael Bloomberg, concordaram comigo sobre os Cinco do Central Park. Eles admitiram - eles disseram, eles se declararam culpados." Nenhum membro do grupo se declarou culpado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Este é apenas mais um processo frívolo de interferência eleitoral, movido por ativistas de esquerda desesperados, em uma tentativa de distrair o povo americano da agenda perigosamente liberal de Kamala Harris e da campanha fracassada", disse Steven Cheung, diretor de comunicações da campanha de Trump.