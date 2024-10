Swiatek, Gauff e Zverev disputarão a United Cup, que não terá Sinner e Alcaraz

A polonesa Iga Swiatek, a americana Coco Gauff e o alemão Alexander Zverev vão começar a temporada 2025 do tênis a partir do dia 27 de dezembro deste ano na United Cup, torneio misto por equipes nacionais que não terá a participação do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, de acordo com a programação publicada nesta segunda-feira (21).

Swiatek, número 2 no ranking da WTA, tentará ao lado de seu compatriota Hubert Hurkacz (N.13 na ATP) o título que deixou escapar no ano passado diante da Alemanha.

Na fase de grupos, a Alemanha de Zverev vai enfrentar o Brasil, representado por Thiago Monteiro (N.98 na ATP) e Bia Haddad (N.10 na WTA), e a China da campeã olímpica nos Jogos de Paris Zheng Qinwen (N.7 na WTA).